Produção industrial sobe em 17 dos 18 locais pesquisados em 2024, revela IBGE

A produção industrial cresceu em 17 dos 18 locais pesquisados em 2024 ante 2023, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em São Paulo, maior parque industrial do País, houve uma expansão de 3,1%. Os demais avanços ocorreram em Santa Catarina (7,7%), Rio Grande do Norte (7,4%), Ceará (6,9%), Pará (5,7%), Mato Grosso (5,4%), Pernambuco (4,6%), Paraná (4,2%), Amazonas (3,6%), Mato Grosso do Sul (3,5%), Bahia (2,7%), Goiás (2,6%), Região Nordeste (2,5%), Maranhão (2,5%), Minas Gerais (2,5%), Rio Grande do Sul (0,6%) e Rio de Janeiro (0,1%).

"Em 2024, o avanço verificado na indústria nacional aconteceu tendo uma baixa base de comparação em 2023, o que favorece o crescimento nesse tipo de avaliação. Regionalmente, houve um ganho de ritmo na indústria, com expansão em quase todos os locais pesquisados", avaliou Bernardo Almeida, analista da pesquisa do IBGE, em nota oficial.