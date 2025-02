Taxas de juros caem com enfraquecimento do dólar, na contramão dos Treasuries

No fim da tarde, a taxa da T-Note de dez anos subia a 4,53%. Ontem, o governo americano oficializou a medida da taxação do aço, que passará a vigorar em 12 de março, e avisou que encerrará acordos especiais com diversos países. Nesta terça-feira, o assessor de comércio de Trump, Peter Navarro, acusou produtores brasileiros de aço de se aproveitarem do real fraco e dos subsídios a exportações para prejudicar os concorrentes americanos.

O mercado espera agora pelas medidas que o governo brasileiro irá tomar para proteger o setor. Mas mantém a avaliação de que por trás do anúncio está a intenção de Trump de negociar e aposta na via do diálogo para aliviar as restrições, o que explica a manutenção do apetite por ativos de risco. O dólar teve queda generalizada e no Brasil terminou o dia em R$ 5,7678 no segmento à vista.

A valorização recente do câmbio tem sido fundamental para a devolução de prêmios na curva, dado o potencial de melhorar o cenário para preços no curto prazo. O IPCA de janeiro, de 0,16%, veio em linha com a mediana das estimativas, saindo de 0,52% em dezembro, no menor nível do mês desde o início do Plano Real, em 1994.

A leitura dos preços de abertura não foi uniforme. Para o economista-chefe da Monte Bravo, Luciano Costa, a leitura qualitativa do IPCA "é ruim", com núcleos e preços de serviços ainda pressionados, e sem sinal de alívio estrutural. "Nada muda na percepção de que o ciclo de alta deve terminar com Selic entre 14,75% e 15,25%", diz.

Já o economista-chefe da Meraki Capital, Rafael Ihara, atribuiu ao IPCA o recuo da ponta curta. "Apesar do índice ter vindo praticamente em linha, a surpresa altista ficou concentrada em transportes, enquanto núcleos, serviços subjacentes vieram melhor que o esperado. Nos juros longos, parece haver efeito da pesquisa AtlasIntel", disse.

Dados da pesquisa, realizada em parceria com a Bloomberg, apontam que, em oposição ao presidente Lula, o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, seria um candidato mais competitivo na eleição presidencial do ano que vem do que o ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula teria 45,7% dos votos contra 44,7% de Tarcísio e 9,6% seriam em branco, nulos ou não souberam responder. Num eventual segundo turno com Bolsonaro, o petista teria 47,6% enquanto o ex-presidente teria 43,4%. Os brancos, nulos ou não sabem seriam 9% nesse caso.