Taxas de juros recuam com desaceleração da inflação e dólar fraco

A curva de juro tem fechamento na manhã desta terça-feira, 11, com baixa em todos os vértice após o IPCA de janeiro subir 0,16%, em linha com as previsões e desacelerando da alta de 0,52% em dezembro. O IPCA em 12 meses ficou em 4,56%, também idêntico à mediana das projeções. O dólar fraco ante o real colabora para tirar pressão da curva.

Às 9h15 desta terça, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 caía para 14,920%, de 14,998% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 cedia para 15,065%, de 15,186%, e o para janeiro de 2029 recuava para 14,830%, de 14,924% no ajuste de segunda-feira, dia 10.