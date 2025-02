Trump e Musk defendem ações para reduzir tamanho do governo e cortar gastos federais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o chefe do Departamento de Eficiência (DOGE), Elon Musk, defenderam as ações para reduzir o tamanho do governo e os gastos federais, durante entrevista a repórteres no Salão Oval da Casa Branca nesta terça-feira, 11.

Trump disse que a equipe de Musk encontrou "bilhões e bilhões de dólares em fraude", embora não tenha detalhado. O republicano, porém, garantiu que não deixará Musk se envolver em áreas em que haja potencial conflito de interesse.

O CEO da Tesla, por sua vez, disse que todas as medidas são públicas e transparentes. "O povo americano votou por reformas no governo, não deve haver dúvida sobre isso", afirmou ele.