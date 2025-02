UniCredit tem queda no lucro do 4º trimestre, mas supera expectativas

O UniCredit teve lucro líquido de 1,56 bilhão de euros no quarto trimestre de 2024, 18% menor do que o ganho de igual período do ano anterior, segundo balanço divulgado nesta terça-feira. O resultado, porém, superou a projeção de analistas levantada pelo próprio banco italiano, de lucro de 1,44 bilhão de euros.

A receita com juros do UniCredit no trimestre somou 3,65 bilhões de euros, também acima do consenso de analistas, de 3,45 bilhões de euros. Para 2025, o UniCredit prevê lucro semelhante ao de todo o ano passado, que totalizou 9,31 bilhões de euros. Fonte: Dow Jones Newswires.