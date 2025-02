Vendas no varejo crescem 2,8% em janeiro ante dezembro de 2024, mostra índice Stone

As vendas do comércio brasileiro cresceram 2,8% em janeiro deste ano, ante o mês anterior. Na comparação anual, o primeiro mês deste ano também mostrou alta de 1,9%, segundo o Índice do Varejo Stone (IVS).

Para o pesquisador econômico e cientista de dados da Stone, Matheus Calvelli, o crescimento em janeiro pode ter sido influenciado por uma base de comparação baixa, após quedas seguidas em novembro e dezembro. "A alta mensal é um bom sinal para o setor, ainda que o cenário macroeconômico sinalize cautela", diz.

Com o desemprego em 6,2% em dezembro, o mercado de trabalho segue aquecido, embora os dados do Caged indiquem desaceleração nos empregos formais. Somado a isso, Calvelli pondera que a inflação dos alimentos, acumulando 8,2% em 12 meses, agrava ainda mais a pressão sobre as famílias endividadas.