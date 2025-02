Alckmin diz que serão lançados mais R$ 10 bi de Letra de Crédito de Desenvolvimento

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta quarta-feira, 12, que serão lançados mais R$ 10 bilhões em Letras de Crédito de Desenvolvimento (LCD), um produto financeiro projetado para financiar o desenvolvimento de algumas áreas industriais. Alckmin deu a declaração em discurso no Palácio do Planalto durante cerimônia para anunciar recursos para a indústria de defesa, parte do programa Nova Indústria Brasil (NIB).

O principal emissor de LCD é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O título fechou 2024 com R$ 9,48 bilhões levantados. Desse total, R$ 9,075 bilhões foram por meio do banco de fomento federal.

Além do BNDES, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) levantou R$ 138 milhões e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), R$ 266,5 milhões. Os dados são da Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE).