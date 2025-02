Alckmin: 'Vamos procurar governo americano para buscar solução; uma saída é a criação de cotas'

O vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, afirmou que o Brasil vai procurar o governo americano para negociar uma solução para as tarifas de 25% sobre o aço e alumínio, anunciadas segunda-feira, 10, pelo presidente Donald Trump. Ele afirmou que já conversou com a embaixadora do Brasil nos EUA para iniciar as conversas. "É sempre um bom caminho o ganha-ganha", diz Alckmin ao ser questionado sobre medidas de reciprocidade.

Para o vice-presidente, uma boa alternativa a ser negociada seria o estabelecimento de cotas para importação de aço pelos Estados Unidos. A taxa de 25% imposta pelo governo americano atinge o Brasil, que é um grande exportador de aço para os EUA. Segundo Alckmin, há "várias interlocuções" com o país.

O protecionismo econômico foi uma promessa de campanha do político dos Estados Unidos. Trump é o principal nome da direita radical no mundo e não tem relação com o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva.