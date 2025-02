Após CPI dos EUA, Ibovespa volta a 124 mil pontos, na maior perda desde 18/12

Após dois ganhos de 0,76%, o Ibovespa voltou a terreno negativo neste meio de semana, em baixa de 1,69%, aos 124.380,21 pontos, com giro reforçado a R$ 55,8 bilhões em dia de vencimento de opções sobre o índice. Na sessão, oscilou dos 124.115,91 aos 126.512,74 pontos, na máxima correspondente ao nível de abertura. Assim, tendo operado apenas no negativo desde o início da sessão, o Ibovespa volta a cair no mês (-1,39%) e também passa a ceder na semana (-0,19%). Nesta quarta-feira, número limitado de ações da carteira teórica se desvencilhou do ajuste: apenas nove dos 87 papéis em alta no fechamento. E a perda do Ibovespa foi a maior desde 18 de dezembro, quando o índice cedeu 3,15%.

Na ponta perdedora do Ibovespa, Hapvida (-7,17%), CSN Mineração (-5,83%) e CVC (-5,67%). No lado oposto, Carrefour Brasil (+2,68%), Vamos (+2,42%) e TIM (+2,19%). As blue chips fecharam o dia em bloco único, negativo - destaque para Bradesco (ON -3,71%, PN -4,56%). Petrobras ON e PN cederam, respectivamente, 2,31% e 1,49%, com a queda do petróleo acima de 2% em razão da possibilidade de paz entre Rússia e Ucrânia mediada pelos Estados Unidos. Vale ON fechou em baixa de 0,67%.

Principal ponto da agenda global nesta quarta-feira, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos foi a 0,5% em janeiro ante dezembro, segundo dados com ajustes sazonais publicados pelo Departamento do Trabalho. Na comparação anual, o avanço foi de 3,0% em janeiro. Analistas consultados pelo Projeções Broadcast esperavam altas de 0,3% e 2,9%, respectivamente. No mês anterior, o índice cheio do CPI teve avanço de 0,4% em dezembro ante novembro e de 2,9% na taxa anual.