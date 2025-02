AppLovin tem receita, lucro e guidance acima da expectativa; ações disparam 28%

A AppLovin divulgou um aumento robusto na receita do quarto trimestre, impulsionado por seu negócio de publicidade e por um acordo para vender sua divisão de jogos móveis. A unidade será comprada por uma empresa privada não identificada por US$ 900 milhões, sendo que US$ 500 milhões serão pagos em dinheiro.

A empresa registrou um lucro líquido no quarto trimestre de US$ 599,2 milhões, ou US$ 1,73 por ação, em comparação com US$ 172,2 milhões, ou US$ 0,49 por ação, no mesmo período do ano anterior. Os analistas consultados pela FactSet previram ganhos de US$ 1,25 por ação.

A receita aumentou 44%, para US$ 1,37 bilhão, em comparação aos US$ 953,3 milhões de um ano atrás, superando os US$ 1,26 bilhão esperados pelos analistas. Mais recentemente, a empresa havia previsto uma receita de US$ 1,24 bilhão a US$ 1,26 bilhão para o quarto trimestre.