B3 lança seu primeiro índice de debêntures e já trabalha na criação de ETF

As debêntures presentes no índice referem-se a emissões de no mínimo R$ 300 milhões, com um volume médio diário negociado de R$ 500 mil e vencimento médio máximo de 10 anos. Os papéis não podem ser conversíveis em ações, permutáveis e também não podem ser perpétuos. O índice terá rebalanceamento mensal e revisão anual.

O diferencial do índice em relação a outros que já existem no mercado está no fato de que ele deriva de debêntures que a B3 aceita como depósito de garantia, segundo Cavalheiro. "Essa é a grande diferença, uma vez que o time de risco da B3 é bastante criterioso nos processos de seleção das garantias para assegurar robustez aos sistema de liquidação e de margens de garantias", diz.

O índice de debêntures de ultra qualidade é o ponto de partida da B3 para lançamento de outros índices de renda de fixa crédito privado. "A B3 tem planos de expandir esse universo de partida, analisando o mercado como um todo, o que já está acontecendo", afirmou Cavalheiro. Inclusive, é nesse sentido que a B3 trabalha para bater o recorde de 2024 no lançamento de novos índices.

Amadurecimento

O lançamento do índice segue o amadurecimento do mercado de crédito privado e soma-se a outras iniciativas da Bolsa no mercado de debêntures, como a negociação de títulos emitidos por empresas no mercado secundário por meio da plataforma Trademate. Além das debêntures, é possível negociar Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) e Imobiliários (CRIs) e Cotas de Fundos Fechados (CFFs).

No ano passado, um volume recorde de R$ 473 bilhões em debêntures foram emitidas, representando crescimento de 100% em relação ao ano de 2023.