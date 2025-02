Banrisul tem lucro líquido de R$ 284 mi no 4tri24, queda de 6,57% em 12 meses

O Banrisul fechou o quarto trimestre de 2024 com lucro liquido de R$ 284 milhões, representando uma queda de 6,57% frente ao mesmo intervalo de 2023 e 44% acima do terceiro trimestre. No ano, o lucro líquido foi de R$ 916 milhões, 5,2% acima do registrado em 2023. O retorno sobre o patrimônio líquido ajustado (ROAE) caiu para 11% em dezembro do ano passado, ante 12,7% no mesmo trimestre de 2023, mas subiu frente aos 7,8% do terceiro trimestre de 2024.

A carteira de crédito alcançou R$ 62 bilhões em dezembro de 2024, com crescimento de 15,6% em 12 meses e de 7,6% na comparação com o terceiro trimestre. De acordo com o banco, o aumento reflete a ampliação no saldo em crédito comercial, crédito rural, financiamentos de longo prazo e câmbio.

O crédito comercial, a maior carteira do banco, totalizou R$ 37,8 bilhões, correspondendo a 60,9% do total de operações de crédito.