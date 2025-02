Boeing prevê alta de 47% na frota de cargueiros na América Latina até 2043, com 160 entregas

O mercado de carga aérea da América Latina está bem posicionado para esse crescimento, avalia o diretor regional de análise de mercado da Boeing Commercial Airplanes, Calvin Jin. "A região tem apresentado um crescimento significativo nas exportações de produtos perecíveis, e o transporte aéreo de carga continuará desempenhando um papel fundamental na entrega dessa carga sensível ao tempo", afirma o executivo.

O transporte aéreo de carga é fundamental para produtos perecíveis, de alto valor ou com tempo de transporte limitado, que juntos representam cerca de 35% do comércio mundial em valor, ainda de acordo com a Boeing.