Bolsas da Europa operam em alta, com salto da Heineken e à espera de CPI dos EUA

Embora tenha lucrado menos do que o esperado em 2024, a Heineken anunciou uma inesperada recompra de ações de 1,5 bilhão de euros, o que não acontecia há uma década, segundo o analista do ING Reg Watson. No horário acima, a ação da segunda maior cervejaria do mundo (atrás apenas da AB InBev) saltava quase 12% em Amsterdã.

Após o encerramento dos negócios europeus, está previsto balanço da Telecom Italia.

Investidores na Europa também aguardam os últimos números da inflação ao consumidor (CPI) dos EUA, a ser divulgados nas próximas horas e que têm forte influência na trajetória dos juros básicos americanos.

Ontem, o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, disse no Senado americano que o banco central dos EUA não tem pressa de retomar cortes de juros, quase três semanas depois de deixá-los inalterados com a avaliação de que a inflação permanece elevada. Hoje, Powell fala na Câmara.

Disputas tarifárias também seguem no radar. No fim de semana, o presidente dos EUA, Donald Trump, previu que anunciaria tarifas "recíprocas" até quarta-feira, ou seja, hoje.

Às 7h16 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,11%, a de Paris avançava 0,28% e a de Frankfurt ganhava 0,24%. Já as de Milão e Madri tinham altas de 0,10% e 0,68%, respectivamente. Na contramão, a de Lisboa caía 0,24%.