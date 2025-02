Bônus de Itaipu na conta de luz derruba inflação de janeiro

Apesar da alta nos gastos das famílias com alimentos e transportes, a inflação oficial no País iniciou o ano com forte desaceleração. O alívio, porém, é passageiro, e se deveu à incorporação do chamado bônus de Itaipu às contas de luz - valor de R$ 1,3 bilhão referente ao saldo positivo que a empresa teve com a venda da sua energia-, que reduziu o custo da energia elétrica em janeiro.

A inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), fechou o primeiro mês do ano com alta de 0,16%, ante elevação de 0,52% em dezembro, conforme informou nesta terça, 11, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foi a menor taxa para um mês de janeiro de toda a série histórica, iniciada na implementação do Plano Real, em 1994.

No acumulado dos últimos 12 meses, porém, o índice está em 4,56%, acima do teto da meta perseguida pelo Banco Central (BC).