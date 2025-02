Cade adia novamente julgamento sobre operação entre iFood e Shopper

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) adiou mais uma vez o julgamento do ato de concentração entre as empresas iFood e Shopper. O adiamento foi um pedido do conselheiro José Levi, que relata o caso.

A operação analisada é a compra, pelo iFood, de parte da Shopper, que se descreve como um supermercado online. Segundo relatório disponibilizado por Levi, em 2024 a superintendência-geral do Cade chegou a aprovar a aquisição da participação sem restrições, concluindo que não havia potenciais danos ao ambiente concorrencial.

A conselheira Camila Alves, contudo, entendeu que o caso precisaria ser analisado mais profundamente pelo tribunal, o que foi acatado pelos colegas.