Câmara dos Representantes dos EUA propõe aumentar teto da dívida em US$ 4 trilhões

A Câmara dos Representantes dos EUA propôs aumentar o teto da dívida norte-americana em US$ 4 trilhões no orçamento fiscal para 2025, segundo projeto de lei divulgado nesta quarta-feira, 12. A proposta também inclui meta de reduzir os gastos públicos em US$ 2 trilhões e de realizar US$ 4,5 trilhões em cortes de impostos nos próximos dez anos.

O plano prevê ainda US$ 300 bilhões em novos gastos, provavelmente para aplicação da lei de imigração e defesa.

Em publicação no X, antigo Twitter, o presidente da Câmara, Mike Johnson, afirmou que o orçamento é "a chave para dar início à agenda de América em primeiro lugar" do presidente Donald Trump.