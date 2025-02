Canadá não agirá antes de uma decisão final de Trump sobre imposição de tarifas, diz ministro

O Canadá não deve agir antes de uma decisão final do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a imposição de tarifas às importações canadenses, afirmou o ministro das Finanças do Canadá, Dominic LeBlanc. "Não estamos buscando agir antes dos EUA em relação às tarifas. Certamente não vamos fazer nada até que os americanos tomem sua decisão final", disse.

Durante coletiva de imprensa, LeBlanc destacou que o Canadá tem alguma semanas para trabalhar em conjunto com os americanos em acordos econômicos, visando uma solução que evite a implementação de barreiras comerciais entre os dois países. "Essa é a conversa que vamos manter. Nosso foco é evitar as tarifas e fortalecer ambas as economias", acrescentou.

Quando questionado sobre acreditar que as tarifas anunciadas por Trump seriam uma forma de "vingança" contra o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, LeBlanc desconversou.