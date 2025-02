Canadá não quer guerra comercial com EUA, mas reagirá se insistirem em tarifas, diz Trudeau

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, afirmou que o país responderá "de maneira extremamente forte e firme" caso os Estados Unidos confirmem a imposição de tarifas sobre o aço, alumínio e outros produtos canadenses, conforme prometido anteriormente. "Não queremos entrar em uma guerra comercial com os EUA, mas se eles insistirem nisso, reagiremos", declarou o premiê durante uma coletiva de imprensa após conversas com líderes europeus em Bruxelas.

"Qualquer tarifa dos EUA contra o Canadá vai impactar os consumidores americanos. As tarifas sobre o aço e o alumínio canadenses prejudicarão o crescimento dos Estados Unidos", acrescentou Trudeau.

O primeiro-ministro também mencionou que conversou brevemente com o vice-presidente dos EUA, JD Vance, sobre o possível aumento do desemprego nos Estados Unidos com a aplicação de tarifas contra o Canadá, devido à desaceleração da economia americana. "Serão tempos difíceis para ambos os países."