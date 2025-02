Com apoio do BNDES, Conab vai se desfazer de nove imóveis e reinvestir R$ 170 mi em armazenagem

A parceria com o BNDES integra a estratégia da estatal de pelo menos dobrar a sua capacidade de armazenagem até o fim de 2026. "Há grande necessidade de ampliação de armazenagem no País como um todo. Hoje a capacidade estática de armazenagem do Brasil é de 210 milhões de toneladas", afirmou Pretto. Atualmente a Conab tem 64 unidades ativas de armazenagem, das quais 27 foram fechadas durante os governos anteriores.

Além dos armazéns próprios, a Conab possui outras 75 unidades armazenadoras credenciadas, de agentes privados, com capacidade de 5 milhões de toneladas. "Em 2024, investimos R$ 14 milhões na recuperação de armazéns. Neste ano, devemos chegar em R$ 75 milhões para investimento em outras regiões, sendo R$ 15 milhões reservados do orçamento da companhia e o restante em parceria com a Itaipu Binacional", observou.

Para o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, a parceria com o BNDES permitirá à Conab reestruturação financeira para expandir a capacidade de armazenagem. "Temos que aumentar a capacidade de armazenamento no Brasil. Essa engenharia financeira para capitalizar a Conab não vai requerer recursos orçamentários", disse Teixeira.

Nelson Barbosa disse que uma das missões do banco público é viabilizar o aumento do investimento para a Conab. Ele citou que o BNDES já atuou em projetos semelhantes com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a empresa pública CEDAE, a Aeronáutica e o município de Recife.