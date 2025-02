É inadmissível pressão política no Ibama, diz associação de funcionários em resposta a Lula

A Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente (Ascema Nacional) rebateu as declarações do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que criticou o que chamou de "lenga-lenga" e afirmou que o Ibama não poderia ficar "parecendo ser contra o governo", em relação à exploração de petróleo na Bacia da Foz do Amazonas. "O Ibama é um órgão de Estado, cuja missão é a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais do Brasil, e todas as suas decisões são baseadas em critérios técnicos, científicos e legais", escreveu a Ascema, em nota. "O processo de licenciamento ambiental é conduzido de maneira rigorosa, transparente e responsável, levando em consideração a proteção da biodiversidade e o bem-estar das populações que dependem diretamente dos ecossistemas afetados, mas também o desenvolvimento econômico do País."

Segundo a entidade, há o entendimento do interesse do governo em acelerar a análise, "mas há um limite do que o Ibama pode fazer diante do sucateamento da Gestão Socioambiental que a Ascema Nacional vem denunciando há tempos".

Mesmo assim, continua o documento, "análise técnica de grandes projetos submetidos ao licenciamento ambiental federal, especialmente aqueles a serem desenvolvidos em áreas socioambientalmente sensíveis, com número reduzido de estudos científicos e onde não há experiências prévias da atividade em questão, demandam imensa dedicação das servidoras e servidores e, inevitavelmente, consomem tempo. O tempo necessário para garantir que os impactos previstos sejam evitados, mitigados ou compensados, caso o empreendimento ocorra".