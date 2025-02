EUA: Chevron diz que reduzirá força de trabalho em até 20%

A Chevron disse que planeja cortar sua força de trabalho em até 20%, como parte de um esforço para reduzir os custos em até US$ 3 bilhões até o final de 2026.

A empresa petrolífera sediada em Houston tinha quase 40.000 funcionários em todo o mundo no final de 2024, sendo que quase metade deles estava localizada nos EUA. A Chevron havia dito no final do ano passado que cortaria os gastos em US$ 2 bilhões.

Mark Nelson, vice-presidente da empresa, disse que espera que as mudanças impulsionem o crescimento e o desempenho da empresa. "Não tomamos essas medidas levianamente e apoiaremos nossos funcionários durante a transição", afirmou Nelson. "Mas a liderança responsável exige a adoção dessas medidas para melhorar a competitividade de longo prazo de nossa empresa para nosso pessoal, nossos acionistas e nossas comunidades".