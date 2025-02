Pressionado por Trump, Fed diz não ter pressa para baixar taxa de juros

O presidente do Fed (Federal Reserve, o banco central norte-americano) de Atlanta, Raphael Bostic, afirmou que o BC dos Estados Unidos não está com pressa para alterar as taxas de juros e que aguardará mais informações para tomar decisões da flexibilização monetária. A fala aconteceu em conversa no evento institucional da Associação Nacional de Diretores Corporativos, nesta quarta-feira (12).

Na ocasião, o dirigente defendeu que ainda é preciso monitorar os dados de inflação do país com cuidado e que há muitos números para acompanhar antes de tomar uma decisão das taxas de juros do BC norte-americano.

Segundo ele, a inflação a 2% deve ser atingida no início de 2026, em trajetória irregular, no mesmo período em que o Fed deve alcançar a taxa neutra, na faixa de 3% a 3,5%.