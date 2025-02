Galípolo: 'Devemos passar no curto prazo por inflação fora da meta e desaceleração da economia'

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta quarta-feira, 12, que, em dezembro, a autoridade monetária deu um passo claro para quem está colocando o juro em patamar restritivo. "Devemos passar no curto prazo por inflação fora da meta e desaceleração da economia", disse o presidente do BC ao participar, no período da manhã, do seminário sobre Política Monetária Brasileira, promovido pelo Instituto de Estudos de Política Econômica/Casa das Garças (IEPE/CdG), no Rio de Janeiro.

Por considerar que no curto prazo a inflação ficará fora da meta e que poderá ocorrer uma desaceleração da economia, Galípolo disse ainda que o BC deve ser mais parcimonioso quando faz um movimento do juro para baixo.

"O BC vai tomar o tempo necessário para ter certeza de que novos dados são tendência", disse o presidente da instituição.