Galípolo: estruturalmente, setores se adaptaram a patamares altos de juro no Brasil

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta quarta-feira, 12, que, estruturalmente, setores da economia no Brasil se adaptaram a patamares altos de juro. Para ele, que participou no período da manhã do seminário sobre Política Monetária Brasileira, promovido pelo Instituto de Estudos de Política Econômica/Casa das Garças (IEPE/CdG), no Rio de Janeiro, é preciso novas formas de crédito colateralizado para reduzir spread bancário.

"Precisamos de novas formas de crédito colateralizado para reduzir spread bancário", comentou Galípolo, emendando que o BC precisa ter ferramentas adequadas para acompanhar mudanças do mercado financeiro.

Ele voltou a enfatizar a necessidade de se avançar no aperfeiçoamento do arcabouço institucional e legal do Banco Central e disse que um dos grandes desafios para todos os bancos centrais é o da comunicação.