Governo autoriza operação de mais 21 empresas de apostas esportivas

Entenda

As empresas com documento definitivo tiveram que pagar uma outorga no valor de R$ 30 milhões. Elas têm permissão para explorar o negócio durante cinco anos.

Cada uma dessas autorizações permite que as empresas possam explorar até três marcas. Com isso, são obrigadas a usar sites com a extensão ".bet.br".

Apesar de serem 69 o total de empresas com autorizações provisórias ou definitivas, o número de domínios é de 71, já que duas delas solicitaram duas autorizações cada uma.