Ministro do Comércio da Irlanda vê espaço para negociar tarifas dos EUA antes de 12 de março

Após reunião entre os ministros do Comércio da União Europeia (UE), o ministro irlandês Simon Harris destacou que há espaço para negociações sobre a imposição de tarifas pelos Estados Unidos à zona do euro antes do prazo de 12 de março. "É do nosso interesse coletivo buscar uma cooperação com o novo governo dos EUA e destacar os poderosos benefícios mútuos da relação transatlântica", afirmou.

Harris ressaltou que os ministros do Comércio da UE manterão "um contato estreito" nos próximos dias e semanas para avançar nas negociações sobre as tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Os países da UE estão unidos, e a Comissão Europeia está totalmente mobilizada para proteger os interesses econômicos europeus", afirmou o ministro.