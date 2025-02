OCDE: Barreiras globais ao comércio de serviços continuaram a impedir comércio justo em 2024

O Índice de Restritividade do Comércio de Serviços (STRI) da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) de 2024 mostra que as barreiras globais ao comércio de serviços persistiram em 2024, embora as mudanças nas políticas de liberalização e restrição estivessem mais concentradas em alguns países e setores.

"Os novos dados da OCDE demonstram que os impedimentos ao comércio de serviços permanecem em níveis elevados e, em alguns países, continuam a aumentar ao longo do tempo", diz a organização em relatório publicado nesta quarta-feira, 12.

A maioria dos aumentos no STRI foi identificada nos setores de bancos comerciais, filmes e serviços de radiodifusão. Os aumentos no setor bancário comercial se devem principalmente às políticas econômicas.