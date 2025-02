PPI prevê concessão de rodovias no trecho entre Rio Verde (GO) e Rondonópolis (MT)

O Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos (PPI) aprovou a concessão das rodovias BR060/364/GO/MT, nos trechos entre as cidades de Rio Verde (GO) e Rondonópolis (MT). A resolução, publicada no Diário Oficial da União (DOU), prevê o leilão pela menor tarifa de pedágio e a concessão pelo prazo de 30 anos. "Será previsto aporte de recursos vinculados à concessão, em valores proporcionais ao deságio no valor de tarifa de pedágio ofertado pela proponente vencedora do certame licitatório", completa o texto.