Trump acusa Biden pela aceleração do CPI e defende interferência do Doge no Tesouro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reagiu nesta quarta-feira, 12, à aceleração do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) em publicação na Truth Social. "Inflação do Biden sobe!", escreveu, sugerindo que o aumento de preços segue como efeito da gestão passada, do ex-presidente democrata Joe Biden.

Em publicação separada, também no período da manhã, Trump defendeu as ações de interferência do Departamento de Eficiência (Doge, em inglês) no Tesouro americano e se posicionou contra as decisões judiciais que bloquearam ordens executivas de congelamento de pagamento salarial para funcionários públicos e de recursos de financiamento federal.

"O Doge encontrou quantidades massivas de FRAUDE, DESPERDÍCIO, INCOMPETÊNCIA E ABUSO, mas mesmo sabendo disso, um juiz altamente ativista político exigiu o pagamento imediato de qualquer forma", disse. "O Doge pegou eles, mas o juiz não liga. Não faz sentido!"