Ueda, do BoJ, diz que tamanho do aumento dos juros dependerá das condições econômicas

O presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Kazuo Ueda, disse nesta quarta-feira (12) que o tamanho do aumento dos juros a ser feito pela instituição dependerá das condições econômicas do país. O dirigente afirmou que, por enquanto, a elevação na taxa feita até aqui se mostrou apropriada.

Ueda reconheceu que há risco de a alta no preço dos alimentos ter impacto sobre o sentimento do consumidor e as expectativas de inflação.

Sobre as medidas tarifárias já anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o presidente do BoJ voltou a afirmar que até agora é difícil quantificar os impactos, mas que isso precisa ser feito de forma abrangente, levando em consideração, também, os efeitos sobre as moedas globais.