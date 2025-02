Bolsas da Europa fecham em alta com Frankfurt em recorde e Londres destoa com balanços

Já o Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido mostrou inesperada expansão de 0,1% no quarto trimestre de 2024 ante os três meses anteriores, ante projeção de analistas de estabilidade. Na zona do euro, por outro lado, a indústria decepcionou com uma queda bem maior do que se previa na produção de dezembro.

Em Londres, o FTSE 100 foi derrubado por ações da British American Tobacco (-8,81%). Também pressionaram a multinacional anglo-holandesa Unilever (-5,64%) e pelo banco britânico Barclays (-4,71%), que divulgaram balanços durante a madrugada. Unilever divulgou lucro dentro das expectativas, mas alertou para cenário de crescimento mais lento em 2025. No caso do Barclays, segundo analistas do JP Morgan Cazenove, os custos de sua reestruturação ficaram acima do consenso.

O Commerzbank, por sua vez, subiu 1,6% em Frankfurt, após o segundo maior banco alemão lucrar mais do que o esperado e anunciar planos de cortar 3.900 empregos até 2028.