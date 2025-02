BR Partners tem lucro recorde em 2024, mas juro alto deve afetar captações e M&A em 2025

O BR Partners fechou o quatro trimestre de 2024 com lucro líquido de R$ 42,1 milhões, queda de 2,3% na comparação com o mesmo período de 2023. No ano, o ganho somou R$ 193,7 milhões, aumento de 25% e recorde para o banco de investimento.

Por conta do mercado de capital agitado, que tem batido recordes de captações de renda fixa, e a participação em fusões e aquisições importantes, o BR Partners viu sua receita total aumentar 15,7% no quarto trimestre na comparação anual, para R$ 143,9 milhões. O retorno sobre o patrimônio (ROE, na sigla em inglês) ficou em 20,4%. No ano, ficou em 23,8%.

No mercado de capitais, o BR Partners participou de 57 emissões em 2024, que levantaram R$ 10,5 bilhões. Também participou no banco de investimento de 14 reestruturações, como Light e Marisa, e fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês) que movimentaram R$ 16 bilhões.