Coinbase tem lucro acima do esperado com interesse por criptomoedas revivido por Trump

O retorno de Donald Trump à Casa Branca ajudou a Coinbase Global a superar as expectativas dos analistas no quarto trimestre, à medida que um regime regulatório mais amigável atrai os investidores de volta ao mercado de criptografia.

A Coinbase, após o fechamento de quinta-feira, 13, relatou lucro por ação do quarto trimestre de US$ 4,68, mais que o dobro dos US$ 2,11 por ação esperados pelos analistas, de acordo com a FactSet. A empresa relatou receita de US$ 2,27 bilhões, contra estimativas de analistas de US$ 1,84 bilhão. No quarto trimestre de 2023, a Coinbase teve um lucro por ação de US$ 1,04 e uma receita de US$ 954 milhões.

As ações da Coinbase subiam 0,30%, perto das 19h35, no after hours da Bolsa de Nova York, após ganho de 8,4% durante as negociações regulares de quinta-feira, depois que o concorrente Robinhood Markets relatou salto de 700% na receita de criptomoedas no trimestre.