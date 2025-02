Concer volta a contestar TCU, nega dívida de R$ 3 bi e diz que União é que deve a ela

Segundo a Concer, as perícias independentes realizadas durante o processo judicial mostram que, na verdade, é a União que tem que ressarci-la, "e não o contrário, como insiste em afirmar o acórdão do TCU". A empresa alega que o excedente tarifário, por exemplo, não existiu, defendendo que as receitas com os pedágios resultaram da operação regular do ativo.

A Concer está entre as concessões mais antigas do País, tendo sido iniciada em 1996. Apesar de já ter superado o prazo inicial de exploração, que iria até 2021, a empresa segue administrando a rodovia por decisão judicial que acolheu pedido de sua autoria para estender o contrato. O trecho já está em processo de relicitação, com previsão de ser leiloado em abril.

Diante das conclusões do TCU e do iminente encerramento do contrato, a previsão é de que o caso siga em disputa judicial. A análise do TCU julgada na quarta-feira será encaminhada para a Advocacia-Geral da União (AGU), que representa o Erário, com reforço de que, para a Corte de Contas, as irregularidades estão demonstradas.