Emgea lança Feirão de imóveis com descontos de até 90% e financiamento em até 120 meses

No evento, serão disponibilizadas três modalidades de compra: a "melhor proposta" (com disputas fechadas entre os interessados); leilão (modalidade clássica com disputa aberta); e o "Faça sua Proposta" (com imóveis disponíveis para ofertas abaixo do valor de venda).

De acordo com a Emgea, essa iniciativa integra o novo posicionamento estratégico da estatal, que busca fortalecer sua atuação como catalisadora do crédito imobiliário no Brasil.

"O Feirão de Imóveis foi projetado para fomentar a economia e gerar novas oportunidades para investidores e compradores, contribuindo para aumentar a liquidez do setor", diz a empresa em nota.

As transações serão viabilizadas por meio de uma plataforma que conecta os imóveis a uma rede de imobiliárias, corretores e leiloeiros.

A Emgea foi escolhida no ano passado pelo governo Lula para estimular a formação de um mercado secundário de financiamentos imobiliários no País.

A medida faz parte do Acredita, programa anunciado em abril de 2024 para estimular a oferta de crédito. A proposta, no entanto, ainda não teve avanços. Nos bastidores, a avaliação é de que, enquanto os juros estiverem neste nível elevado, dificilmente o projeto conseguirá alavancar.