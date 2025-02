Fiesp estima desaceleração e aguarda alta de 0,3% da indústria no PIB do 4º tri de 2024

A previsão da Fiesp é de crescimento de 0,5% no quarto trimestre da economia como um todo, menos do que a taxa registrada no terceiro trimestre: 0,9%. Com isso, o PIB deve mostrar crescimento de 3,5% em 2024.

Para a indústria de transformação, a entidade espera crescimento de 3,6% na média do ano inteiro.

Em relação aos demais setores, a Fiesp prevê, para o resultado do quarto trimestre, crescimento de 0,3% da agropecuária, após a queda de 0,9% dos três meses anteriores, e de 0,6% do setor de serviços, que tem maior peso no PIB e cresceu 0,9% no terceiro trimestre.