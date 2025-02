Foxconn: CEO cita conversa com Renault para cooperação sem descartar eventual compra da Nissan

O CEO da Foxconn, Liu Young, disse que a fabricante taiwanesa tem mantido discussões com a Renault, parceira francesa de longa data da Nissan, sobre uma possível cooperação. O executivo afirmou ainda que a Foxconn estava discutindo a possibilidade de comprar a participação da Renault na Nissan, apenas se isso fosse essencial para a formação de uma parceria.

O CEO da Nissan, Makoto Uchida, por sua vez, afirmou que nenhuma discussão formal ocorreu com a Foxconn no nível gerencial. Honda e Nissan cancelaram oficialmente na quinta-feira, 13, sua fusão planejada menos de dois meses depois de anunciá-la, pressionando a problemática Nissan a procurar outras parcerias.

Enquanto busca ajuda, a Nissan disse que cortaria custos no equivalente a US$ 2,6 bilhões, em parte reduzindo algumas operações nas fábricas de Smyrna, no Tennessee, e Canton, no Mississippi.