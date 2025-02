Gasto social cresceu em 2024, ainda que de forma moderada sob arcabouço fiscal, diz SPE

O gasto social em 2024 cresceu de forma moderada, disciplinada pelo arcabouço fiscal, mas a alta nos gastos com o Benefício de Prestação Continuada (BPC) chamou a atenção do governo. A conclusão está no documento '2024 em retrospectiva e o que esperar de 2025', publicado nesta quinta-feira, 13, pela Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda. Na revisão do que ocorreu em 2024, destacaram-se a alta expressiva de arrecadação e as medidas estruturantes para controle de despesas com a nova regra fiscal, e foi feita a ponderação de que a elevação dos indicadores de endividamento era esperado. Para 2025, a tônica da política fiscal é a sustentabilidade.

O documento pontua que, ao longo de 2024, houve moderação no avanço das despesas, "com inflexão nos últimos meses do ano", na esteira do forte crescimento dos gastos em 2023, proporcionado pela PEC da Transição e pagamento dos precatórios. Essa contenção incluem os gastos sociais - Bolsa Família, BPC, Saúde, Previdência e Educação -, que avançaram 2,8% no ano passado.

"Chama atenção o crescimento das despesas com o BPC em 2024. Essa despesa seguiu crescendo no ano passado, à taxa de aproximadamente 15%, superior à de 2023 (12%). Contribuíram para esse crescimento tanto o aumento no número de beneficiários, nas concessões administrativas e judiciais, quanto o dispêndio por benefício, dada a valorização do salário mínimo", diz o documento.