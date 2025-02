Haddad sobre EUA: Pela maneira como coisas são feitas, melhor é aguardamos para verificar

Haddad reforçou que não há motivos para o Brasil temer, já que a balança comercial entre ambos os países é superavitária para a economia norte-americana. "A balança é superavitária para os Estados Unidos, considerados bens e serviços. No caso de bens, ela é equilibrada, praticamente equilibrada. Então, não há muita razão nem para nós temermos, porque não há um parceiro que está importando muito do Brasil e exportando pouco. Ao contrário. Então, vamos com cautela avaliar o conjunto das medidas que vão ser anunciadas", avaliou.

O ministro disse que, a partir do momento em que tiver um balanço sobre o que de fato os Estados Unidos irão fazer, o governo fará uma radiografia para considerar as medidas. Enquanto isso, segundo Haddad, a área econômica, sobretudo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), está fazendo um balanço das relações comerciais para que "a reciprocidade seja um princípio a ser observado pelos dois países".