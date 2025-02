Lula: Governo vai conceder consignado privado, isenção do IR até R$ 5 mil e gás de graça

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o governo vai lançar em breve três programas voltados à população mais pobre. O primeiro é o do crédito consignado para os trabalhadores da iniciativa privada. O segundo, do aumento da faixa de isenção do Imposto de Renda para R$ 5 mil. O terceiro, de distribuição de gás gratuito.

"Tem mais três programas que vamos fazer, se eles não gostam que o povo tenha dinheiro na mão, vão ficar com mais raiva de mim. Vamos fazer o crédito consignado para trabalhadores da iniciativa privada. Vamos entrar com PL para que quem ganhe até R$ 5 mil não pagará mais Imposto de Renda. E estamos discutindo um projeto que está quase pronto para entregarmos gás de graça para 22 milhões de famílias deste País. Para nós, o gás faz parte da cesta básica. O gás sai da Petrobras por R$ 36. Ele chega aqui a quanto?", afirmou o presidente, citando que um botijão pode chegar até a R$ 150.