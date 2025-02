Mercado mantém para setembro expectativa de retomada de corte de juro pelo Fed, após PPI

O mercado financeiro manteve para setembro a expectativa de retomada dos cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) após o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos registrar alta acima do esperado e os pedidos de auxílio-desemprego ficarem abaixo do previsto. Logo após a divulgação dos dados, a ferramenta FedWatch do CME Group mostrava chance estimada de corte de 61,2% nos juros dos EUA em setembro, primeiro mês em que a probabilidade supera 50%.

O cenário mais provável para setembro continua sendo de corte de 0,25 ponto porcentual (42,0%), enquanto as apostas para redução de 0,50 ponto porcentual subiram ligeiramente, de 15,1% antes da divulgação do PPI para 16,3% após o dado. A chance de manutenção dos juros, entretanto, cedeu de 40,8% para 38,8%.

O mercado reforçou a expectativa de apenas um corte de juro, de 0,25 ponto porcentual, no acumulado de 2025, passando de 40,1% antes dos dados para 40,2% após.