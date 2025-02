'Não dá para ficar nessa lenga-lenga', afirma Lula sobre foz do Amazonas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aumentou nesta quarta, 12, a pressão sobre o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), ao falar que existe uma "lenga-lenga" em relação à concessão de licença para a Petrobras iniciar a exploração na Foz do Amazonas, no litoral do Amapá - uma das cinco bacias que compõem a chamada Margem Equatorial do País.

"Se depois a gente vai explorar, é outra discussão. O que não dá é para a gente ficar nessa lenga-lenga, com o Ibama sendo um órgão do governo e parecendo ser contra o governo", disse Lula, em entrevista à Rádio Diário FM, de Macapá (AP).

Órgãos ligados ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, liderado por Marina Silva, têm feito críticas à concessão da licença, sob o argumento de que haveria riscos para o ecossistema da região. Essa posição, porém, é rebatida por outros setores do governo, que veem como estratégica para o País a exploração da área. Existe ainda a avaliação de que a Petrobras precisa explorar novas regiões como alternativa ao Pré-sal.