Para Fazenda, fundamentos não corroboram desvalorização cambial como a vista no fim de 2024

Mello comentou que a maior liberalização do fluxo de capitais registrada no ano passado contribuiu para a enorme volatilidade do real.

Apesar disso, ele afirmou que as pessoas costumam fazer conexão muito mecânica de variáveis, mas assegurou que existem muitos determinantes para entender o dólar. "A economia é complexa e tem muitos determinantes para você entender a movimentação desse tipo - e que no momento do furacão, ninguém lembra desses determinantes", disse.