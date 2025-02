Pressionada por alimentação e gasolina, inflação nos EUA acelera em janeiro

Analistas disseram que o cenário pode piorar com a tarifa de 25% para o aço importado pelos EUA determinada por Trump nesta semana. A medida, dizem, pode aumentar o custo de carros, eletrodomésticos e maquinário industrial.

"Há um caldo de incerteza que, se durar e persistir nos próximos meses, poderá fazer com que a confiança dos empresários caia", disse Anthony Saglimbene, estrategista-chefe de mercado da Ameriprise.

Mesmo com o número ruim, Trump voltou a pressionar o Fed ontem para que baixe as taxas de juros em sua próxima reunião, em 18 e 19 de março. "As taxas de juros devem ser reduzidas, algo que deve acontecer com as tarifas iminentes!", escreveu ele, na Truth, sua rede social.

O presidente do Fed, Jerome Powell, não pareceu incomodado. "As pessoas podem ficar tranquilas, pois continuaremos a fazer nosso trabalho e tomar nossas decisões com base no que está acontecendo na economia", disse Powell na Comissão de Finanças na Câmara ontem (mais informações nesta página). Segundo ele, o Fed fez um "grande progresso" para conter a inflação. "Mas ainda não chegamos lá", disse.

Segundo economistas, taxas de juros mais baixas são improváveis no curto prazo. "A incerteza política generalizada em razão da política de comércio exterior provavelmente alimentará as crescentes expectativas de inflação para os próximos meses", disse Joe Brusuelas, economista-chefe da RSM.

Outra iniciativa que pode piorar a inflação é a política de deportação em massa de imigrantes. Com menos força de trabalho, os salários podem aumentar e os consumidores terão de pagar por eles.