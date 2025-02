Receita da Nestlé recua 1,8% em 2024, mas supera estimativa

Por região, o crescimento orgânico foi impulsionado pelos mercados emergentes e pela Europa, que juntos mais do que compensaram a queda na América do Norte, afirmou a Nestlé. Nos mercados desenvolvidos, o crescimento orgânico foi de 1,2%, com preços e crescimento interno real (RIG) positivos. Nos mercados emergentes, o crescimento orgânico foi de 3,7%, liderado pelos preços com RIG positivo.

O café foi o produto que mais contribuiu com o crescimento orgânico, com alta de um dígito médio, apoiado pelas marcas Nescafé, Nespresso e Starbucks, disse a Nestlé. As vendas de confeitaria cresceram a uma taxa de um dígito médio, lideradas pelo KitKat, além de marcas locais. O segmento PetCare obteve crescimento de um dígito baixo, assim como o segmento de águas e nutrição infantil. Além disso, a Nestlé Health Science avançou a um dígito médio. Já o segmento de lácteos recuou, junto com o setor de culinária.

"Em um contexto macroeconômico desafiador e com um ambiente de consumo fraco, alcançamos um desempenho sólido em 2024, alinhado com nossa última orientação. O crescimento orgânico foi de 2,2%, com um retorno ao crescimento interno real positivo de 0,8%, e ambos se fortaleceram na segunda metade do ano", disse no comunicado o CEO da Nestlé, Laurent Freixe. Segundo ele, ainda, o fluxo de caixa livre melhorou para 10,7 bilhões francos suíços, e o Conselho propôs um aumento no dividendo para 3,05 francos suíços por ação.

Para o CEO, aumentar o investimento para impulsionar o crescimento é central. "Estamos criando o combustível para esses investimentos em crescimento por meio do nosso novo programa de economia de custos de 2,5 bilhões de francos para três anos. Estamos avançando bem e já garantimos mais de 300 milhões de francos dessas economias para 2025", afirmou.