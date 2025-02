Secretário diz que Fazenda não enxerga cenário de recessão técnica em 2025

Sobre as expectativas com a arrecadação do governo federal, Mello reconheceu que o crescimento maior baseado no setor industrial, como ocorreu em 2024, tem impacto mais relevante na entrada de receitas.

Para ele, contudo, boas notícias em 2025 estão relacionadas menos com o cenário macroeconômico e mais com medidas como o fim do Perse e a redução do estoque de compensações com a Tese do Século. "Podem nos ajudar a ter resultado tão bom ou melhor que 2024, que é o que buscamos", disse.

Desaceleração forte

A subsecretária de Política Macroeconômica da Fazenda, Raquel Nadal, disse que, ainda que o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, não veja com certeza uma desaceleração econômica pelos últimos indicadores econômicos, a autoridade já contempla esse cenário em suas estimativas para 2025.

"A projeção do Banco Central já mostra crescimento de 2% em 2025. Ainda que ele Galípolo não esteja vendo desaceleração no fim do ano e no início agora, Banco Central já vê desaceleração forte em 2025", disse Nadal, ao ser questionada sobre a declaração dada na quarta-feira por Galípolo.

Na quarta, o presidente do BC comentou os dados do setor de serviços de dezembro de 2024, que, segundo o IBGE, mostraram crescimento em relação a igual mês em 2023, com quatro das cinco atividades de serviços registrando avanços.