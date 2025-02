Shein amplia balcão de vendas para Santa Catarina e prevê mil vendedores neste trimestre

Após mirar apenas em São Paulo para estruturar seu marketplace, a Shein decidiu iniciar um processo de expansão no ano passado e abriu as portas da plataforma para vendedores de outros três estados: Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. Este ano, planeja expandir atuação em outros cinco, embora Santa Catarina seja a "menina dos olhos" de seus investimentos e esteja no foco neste primeiro trimestre.

"Santa Catarina sempre esteve mapeada como uma região estratégica para a empresa, já que concentra diversas indústrias do setor têxtil", disse o CEO da Shein no Brasil, Felipe Feistler, estimando que o Estado deve contar com mil vendedores na plataforma até o final de março.

Até o momento, cerca de 600 vendedores de Santa Catarina utilizam o marketplace. O plano de expansão vai priorizar cinco cidades: Blumenau, Joinville, Florianópolis, Brusque e Itajaí.