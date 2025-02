Stellantis, WEG e Great Wall Motors têm projetos escolhidos em chamada do Mover, diz CNI

Stellantis, WEG e Great Wall Motors são as empresas que tiveram propostas aprovadas na chamada de Projetos Estruturantes do Programa Mover, voltados ao desenvolvimento de tecnologias disruptivas para descarbonização do setor automotivo brasileiro. Segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI), serão destinados R$ 166,2 milhões. Do total, R$ 114,2 milhões do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e da Fundação de Apoio da Universidade Federal de Minas Gerais (Fundep) e R$ 52 milhões de contrapartida das empresas.

Os projetos propostos pelas três companhias vão envolver, ao todo, 13 instituições de pesquisa e inovação e universidades e 24 empresas, incluindo startups.

"As chamadas de Projetos Estruturantes se diferenciam pela complexidade e impacto das soluções propostas, que devem ser executadas em até 36 meses por pelo menos cinco empresas, junto a uma instituição de ciência e tecnologia (ICT), além dos Institutos Senai de Inovação", disse a CNI.