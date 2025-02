Trump diz que EUA vão considerar sistema de valor agregado, que é mais punitivo do que tarifa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que cobrará uma tarifa recíproca, atingindo quaisquer países que apliquem restrições a produtos norte-americanos. "Nem mais, nem menos!", disse, em post na plataforma Truth Social nesta quinta-feira, 13.

Para efeitos da medida, Trump afirmou que as medidas levarão em conta o imposto sobre valor agregado, "que é muito mais punitivo do que uma tarifa".

"Não será aceito o envio de mercadorias, produtos ou qualquer coisa com qualquer outro nome através de outro país, com o propósito de prejudicar injustamente os EUA", disse ele no registro. "Além disso, providenciaremos subsídios fornecidos pelos países para tirar vantagem econômica dos EUA", afirmou.